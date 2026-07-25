"Estoy alucinando con lo que está pasando": la desesperada lucha de los vecinos de El Tiemblo acorralados por el fuego

La tensión y el dolor se han apoderado del plató de Y ahora Sonsoles al conectar en directo con la grave emergencia que se vive en El Tiemblo. La violencia de un voraz incendio ha acorralado a los vecinos, obligándolos a lanzarse a una lucha desesperada contra el fuego para evitar que las llamas devoren sus viviendas y terrenos.

Con la voz entrecortada por el humo y el miedo, los afectados han compartido la pesadilla que están atravesando en un testimonio desgarrador. "Estoy alucinando, no me creo lo que está pasando", confesaba uno de los residentes ante las cámaras, reflejando la impotencia y la incertidumbre de un pueblo entero que combate el avance descontrolado de las llamas mientras reza para que los equipos de emergencia logren estabilizar la situación.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas