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UNA NUEVA VIDA
Seyran afronta su mayor dilema tras una consulta médica que reabre todas sus dudas sobre su futuro
La joven acude a la doctora con preguntas clave sobre su salud y la maternidad, mientras su entorno debate si deben contarle la verdad a Ferit.
En una consulta cargada de tensión, Seyran plantea a la doctora si podrá ser madre sin poner en riesgo su vida. La médica se muestra prudente y evita darle una respuesta definitiva, aumentando la incertidumbre de la joven.
Aun así, Seyran deja clara su determinación de seguir adelante con su deseo de ser madre, pese al miedo de su familia a perderla. Mientras Suna y su madre consideran que Ferit debería conocer la situación, Seyran se queda sola ante una decisión que puede cambiarlo todo en Una nueva vida.
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