Aguacates rellenos con arroz y maíz al estilo Arguiñano: mezcla nutritiva y refrescante

Arguiñano plantea un plato sano y colorido en el que el aguacate sirve de base cremosa para un relleno de arroz cocido, dados de pechuga de pollo, granos de maíz y queso fresco. El toque distintivo lo aporta una mahonesa casera con wasabi y soja que liga la mezcla y aporta profundidad al conjunto.

El aguacate aporta grasas saludables y saciedad duradera, el arroz energía de liberación lenta y el maíz un punto dulce con fibra.