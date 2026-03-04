Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Polémica por un ascensor: la madre señalada niega haber bloqueado a un joven en silla de ruedas
En Y ahora, Sonsoles, la mujer acusada de bloquear el paso de un joven en silla de ruedas defiende que no impidió su acceso y afirma que el afectado “buscaba conflicto” al grabar la escena.
El programa recogió la versión de Clara, señalada en redes tras un vídeo donde supuestamente impidió el paso a un ascensor a un joven con movilidad reducida. Asegura que ella esperaba primero y que no hubo mala fe en sus actos.
Clara sostiene que el joven no estaba presente cuando ella llegó y que otra persona con carrito ya estaba en la fila. Para ella, el vídeo no refleja el contexto completo y se exageró la situación.