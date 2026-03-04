Un matrimonio de tres afronta la paternidad conjunta y redefine las relaciones familiares

Bryan, Liliana y Angie explican cómo su vínculo evolucionó desde una relación convencional hacia una “trieja” que hoy cría a una hija en común. Relatan que el amor que sienten se expresa de formas diferentes entre ellos y que la estructura familiar que han elegido supera las críticas sociales.

Los tres decidieron comprometerse hace cuatro años y, aunque no formalizaron legalmente su matrimonio, afirman que la convivencia y la crianza conjunta les ha permitido convivir con una dinámica que consideran más rica y colaborativa que la tradicional.