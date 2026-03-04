Antena3
Alya

Alya rechaza las disculpas de Cihan y le planta cara.

En tierra lejana

Alya se enfrenta a Cihan y rechaza sus disculpas tras una humillación que no piensa olvidar

Alya explota contra Cihan tras sus intentos de disculpa en el regreso a la mansión Albora, dejando claro que las palabras no curan el daño de acusaciones y medidas que la mantienen atada.

El regreso a la mansión Albora precipita una confrontación abierta entre Alya y Cihan. Tras saber que su hijo vio a su madre esposada, Alya reclama en mitad del camino y estalla cuando Cihan intenta disculparse, incapaz de aceptar un “lo siento” sin acciones que respalden.

La protagonista cuestiona la sinceridad de Cihan y le reprocha el dolor causado por su familia, poniendo en evidencia no solo su frustración sino la diferente comprensión del amor y la compasión entre ambos.

