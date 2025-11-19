Serter, fuera de sí, encierra a Pelin en un ataque de celos por Ferit

Pelin intenta mantener la calma, pero la convivencia con Serter se convierte en un infierno. Atrapada entre sus celos y su rabia, la joven ve cómo el amor se transforma en una pesadilla. Serter, incapaz de soportar que piense en Ferit, la acorrala con reproches y exige control sobre sus pensamientos.

Cuando Pelin intenta calmar la situación, él estalla y la encierra en su habitación. El empresario, cegado por la ira, la enfrenta con gritos y reproches, mientras Pelin, rota y asustada, comprende que su vida corre peligro.