Ebru cae en los brazos de Cihan en El secreto tras sentirse traicionada por todos: "Que sea con razón"

Ebru atraviesa uno de sus momentos más difíciles en El Secreto. Sus compañeras la critican por su cercanía con Cihan y su madre ha descubierto el dinero que recibió por realizar un trabajo ilegal en el hotel. Hundida y entre lágrimas, encuentra consuelo en el hermano de Serhat.

Durante su conversación, Cihan reconoce que tampoco mantiene una buena relación con su familia. Sus palabras provocan que Ebru se lance a besarlo y le pida marcharse lejos. Sin pensárselo, sube a su coche y ambos se van juntos. ¿Qué consecuencias tendrá este acercamiento?