Sergio Dalma emociona en El Hormiguero con su reflexión vital: “Cada día renacemos un poco”

Sergio Dalma ha regresado a El Hormiguero para hablar de su nuevo trabajo, ‘Ritorno a Vía Dalma’, donde revisita los clásicos italianos que marcaron su carrera. Durante la charla con Pablo Motos, el cantante ha compartido su pasión por esta cultura y su vínculo emocional con Italia.

Además de la música, Dalma ha reflexionado sobre su manera de entender la existencia. “Morimos y nacemos a diario”, confesó, destacando la importancia de renovarse constantemente y disfrutar de cada etapa vital como una nueva oportunidad. Una conversación que combinó arte, filosofía y emoción.