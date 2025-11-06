Publicidad
El Hormiguero
Sergio Dalma emociona en El Hormiguero con su reflexión vital: “Cada día renacemos un poco”
El artista ha visitado el programa para presentar ‘Ritorno a Vía Dalma’, un homenaje a la música italiana, y ha sorprendido con una profunda reflexión sobre la vida y el renacimiento personal.
Sergio Dalma ha regresado a El Hormiguero para hablar de su nuevo trabajo, ‘Ritorno a Vía Dalma’, donde revisita los clásicos italianos que marcaron su carrera. Durante la charla con Pablo Motos, el cantante ha compartido su pasión por esta cultura y su vínculo emocional con Italia.
Además de la música, Dalma ha reflexionado sobre su manera de entender la existencia. “Morimos y nacemos a diario”, confesó, destacando la importancia de renovarse constantemente y disfrutar de cada etapa vital como una nueva oportunidad. Una conversación que combinó arte, filosofía y emoción.