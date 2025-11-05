Seren pone fin a su historia con Uras y elige el divorcio para evitar más sufrimiento

En Renacer, Seren llega al encuentro con la esperanza de una última oportunidad, pero las palabras y miradas entre ambos confirman lo inevitable. La pareja, que atravesó semanas de discusiones, enfrenta ahora el adiós definitivo.

Seren reconoce que el amor ya no basta para sostener lo que un día los unió. Uras, resignado, acepta que la distancia emocional se ha vuelto insalvable. Su historia, cargada de recuerdos y heridas, termina dejando una profunda tristeza y un futuro incierto para ambos.