Seren, al borde del abismo: suspensión inmediata y una investigación que sacude al hospital

La reunión convocada por el director Ismael marcó un punto de inflexión para el futuro de Seren. Su decepción inicial dio paso a un reproche directo a Harun por no informar de la agresión, la detención y los incidentes ocurridos dentro del hospital.

Seren intentó justificar su reacción apelando al impacto emocional de descubrir la infidelidad de Uras, pero la falta de pruebas y la gravedad de lo sucedido pesaron más que sus explicaciones.