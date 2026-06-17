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La exhibición de Secun de la Rosa en el Una de Cuatro

¡Javier no da crédito! La exhibición de Secun de la Rosa en el Una de Cuatro

PASAPALABRA

Secun de la Rosa deslumbra en Pasapalabra con una actuación clave que deja sin trabajo a Javier

El invitado firmó una de las mejores participaciones de la prueba Una de Cuatro, acercando al equipo a un pleno y sorprendiendo tanto al concursante como al público.

La prueba Una de Cuatro tuvo un protagonista indiscutible en Secun de la Rosa. El actor asumió el reto desde el inicio y encadenó una espectacular serie de aciertos que permitió a Javier afrontar el tramo final con una ventaja prácticamente asegurada.

Gracias a su rendimiento, el concursante apenas tuvo que intervenir para completar la prueba. Impresionado por el nivel mostrado por su compañero, Javier no dudó en felicitarle y agradecerle una actuación que resultó decisiva para sumar segundos de cara a la prueba final en Pasapalabra.

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