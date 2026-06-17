Secun de la Rosa deslumbra en Pasapalabra con una actuación clave que deja sin trabajo a Javier

La prueba Una de Cuatro tuvo un protagonista indiscutible en Secun de la Rosa. El actor asumió el reto desde el inicio y encadenó una espectacular serie de aciertos que permitió a Javier afrontar el tramo final con una ventaja prácticamente asegurada.

Gracias a su rendimiento, el concursante apenas tuvo que intervenir para completar la prueba. Impresionado por el nivel mostrado por su compañero, Javier no dudó en felicitarle y agradecerle una actuación que resultó decisiva para sumar segundos de cara a la prueba final en Pasapalabra.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas