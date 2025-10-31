Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El secreto de Karlos Arguiñano para unos crespillos con miel irresistibles
El cocinero recupera una receta tradicional que une lo dulce, lo crujiente y lo natural. Los crespillos con miel destacan por su sabor y las propiedades depurativas de la borraja.
Karlos Arguiñano ha vuelto a sorprender con unos crespillos con miel que combinan tradición y bienestar. Este postre rápido fusiona la textura crujiente con el sabor dulce de la miel, creando una propuesta deliciosa y ligera.
La hoja de borraja es el ingrediente estrella, una planta con propiedades depurativas que ayudan a limpiar el organismo. Un bocado perfecto para disfrutar de la cocina casera con un toque saludable y natural.