El secreto de Karlos Arguiñano para unos crespillos con miel irresistibles

Karlos Arguiñano ha vuelto a sorprender con unos crespillos con miel que combinan tradición y bienestar. Este postre rápido fusiona la textura crujiente con el sabor dulce de la miel, creando una propuesta deliciosa y ligera.

La hoja de borraja es el ingrediente estrella, una planta con propiedades depurativas que ayudan a limpiar el organismo. Un bocado perfecto para disfrutar de la cocina casera con un toque saludable y natural.