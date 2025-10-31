Antena 3 LogoAntena3
Crespillos con miel, la receta crujiente, dulce y natural de Karlos Arguiñano

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

El secreto de Karlos Arguiñano para unos crespillos con miel irresistibles

El cocinero recupera una receta tradicional que une lo dulce, lo crujiente y lo natural. Los crespillos con miel destacan por su sabor y las propiedades depurativas de la borraja.

Karlos Arguiñano ha vuelto a sorprender con unos crespillos con miel que combinan tradición y bienestar. Este postre rápido fusiona la textura crujiente con el sabor dulce de la miel, creando una propuesta deliciosa y ligera.

La hoja de borraja es el ingrediente estrella, una planta con propiedades depurativas que ayudan a limpiar el organismo. Un bocado perfecto para disfrutar de la cocina casera con un toque saludable y natural.

