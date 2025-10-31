Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Receta reconfortante: Lomo de cerdo con nueces de Arguiñano
El chef Karlos Arguiñano presenta una receta sencilla y deliciosa de lomo de cerdo con nueces, perfecta para quienes buscan energía, sabor y bienestar en un solo plato.
Karlos Arguiñano ha elaborado un lomo de cerdo con nueces lleno de sabor y beneficios para la salud. La propuesta, inspirada por Joaquina Bes Borrás, combina ingredientes sencillos que aportan energía y ayudan a mantener el corazón fuerte
Durante la preparación, el cocinero recuerda un detalle importante: apagar el extractor al flambear. Una receta práctica y equilibrada que demuestra, una vez más, que la cocina saludable puede ser tan sabrosa como fácil de hacer.