La encrucijada
Mónica revela a César su oscuro secreto: “Yo maté a tu padre”
Tras la confesión de David, Mónica no soporta más la culpa y decide contarle a César la verdad sobre la muerte de su padre, cambiando el rumbo de sus vidas.
La tensión estalla en La Encrucijada cuando Mónica, incapaz de seguir ocultando su secreto, se presenta en casa de César para confesar que fue ella quien mató a su padre. Su decisión llega después de que David contara lo que vio de niño, aunque sin conocer toda la verdad.
Entre lágrimas, Mónica explica que actuó impulsada por las circunstancias y para proteger a su familia. Ahora, la incertidumbre domina: ¿cómo reaccionará César al descubrir que la mujer de Octavio es la verdadera responsable del asesinato?