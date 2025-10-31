Mónica revela a César su oscuro secreto: “Yo maté a tu padre”

La tensión estalla en La Encrucijada cuando Mónica, incapaz de seguir ocultando su secreto, se presenta en casa de César para confesar que fue ella quien mató a su padre. Su decisión llega después de que David contara lo que vio de niño, aunque sin conocer toda la verdad.

Entre lágrimas, Mónica explica que actuó impulsada por las circunstancias y para proteger a su familia. Ahora, la incertidumbre domina: ¿cómo reaccionará César al descubrir que la mujer de Octavio es la verdadera responsable del asesinato?