Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”

La encrucijada

Mónica revela a César su oscuro secreto: “Yo maté a tu padre”

Tras la confesión de David, Mónica no soporta más la culpa y decide contarle a César la verdad sobre la muerte de su padre, cambiando el rumbo de sus vidas.

Patri Bea
Publicado:

La tensión estalla en La Encrucijada cuando Mónica, incapaz de seguir ocultando su secreto, se presenta en casa de César para confesar que fue ella quien mató a su padre. Su decisión llega después de que David contara lo que vio de niño, aunque sin conocer toda la verdad.

Entre lágrimas, Mónica explica que actuó impulsada por las circunstancias y para proteger a su familia. Ahora, la incertidumbre domina: ¿cómo reaccionará César al descubrir que la mujer de Octavio es la verdadera responsable del asesinato?

