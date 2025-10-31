Jorge Fernández y Laura Moure desvelan sus miedos más ocultos en el especial de Halloween de La ruleta de la suerte

La ruleta de la suerte celebra su especial de Halloween con un plató repleto de calabazas, brujas y sorpresas. Jorge Fernández y Laura Moure se sumergen en sus personajes, Gómez y Morticia, con un estilo impecable y mucho humor.

Durante la grabación, ambos confesaron qué cosas les producen miedo. Jorge admitió que es muy fácil asustarlo, mientras Laura reconoció haber oído “algún ruidito o alguna cosa” que le generó cierto temor. Un programa imperdible lleno de diversión y sustos.