Un secreto de infidelidad y un bebé ponen en jaque la estabilidad de los Albora

La tensión se vuelve insoportable cuando las dudas sobre la paternidad y los romances ocultos salen a la luz, dejando a los protagonistas en una posición vulnerable. En los próximos episodios de En tierra lejana, los espectadores asistirán al colapso de las alianzas actuales mientras la verdad sobre el amante oculto comienza a filtrarse entre los muros de la mansión.

El destino de los personajes pende de un hilo ante las revelaciones que están a punto de estallar, marcando un punto de no retorno en la trama. La desesperación por mantener las apariencias chocará frontalmente con la realidad de un pasado que nadie puede seguir ocultando por más tiempo.