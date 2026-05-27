El secreto de Abidin estalla en Una nueva vida: su madre reaparece y amenaza a los Korhan

Ferit entró en la habitación de Halis preocupado al ver a Seyran hablando con el patriarca, temiendo que todo se descubriera. Sin embargo, la joven solo le explicó que el proyecto ya cuenta con financiación, mientras Halis, sin saber que la mansión ha sido empeñada, se mostró orgulloso y confiado en la familia.

En paralelo, los enemigos de los Korhan activan un plan de venganza liderado por la madre de Abidin, que está viva. Junto a Sadiq, planea arrebatarles la mansión y el imperio familiar, prometiendo destruirlos y que Abidin consumará la venganza en Una nueva vida.

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