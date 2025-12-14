Sebastián Yatra defiende a su finalista con un mensaje que no deja indiferente

En La Voz, Sebastián Yatra sorprendió con unas palabras que reflejan su compromiso con el equipo: “Sin ella, no sería la mejor final de la historia de La Voz”. El comentario generó debate entre los seguidores del programa.

El artista insistió en que sus finalistas merecen reconocimiento por su talento y esfuerzo. Su alegato se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, reafirmando su papel como coach apasionado.