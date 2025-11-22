Publicidad
PASAPALABRA
Sara Sálamo defiende la vulnerabilidad masculina en un alegato que emociona
La actriz compartió una reflexión sincera sobre la importancia de mostrar emociones, en un momento que conectó con el público y generó un intenso debate en redes.
Durante el último programa de Pasapalabra, Sara Sálamo sorprendió con un alegato sobre la vulnerabilidad masculina, destacando que “estamos acostumbrados a ver a un deportista el día que se lesiona y el día que vuelve, pero no vemos la realidad del día a día”.
La actriz hizo referencia a 'En silencio', su película sobre Isco, subrayando cómo estas historias ayudan a visibilizar emociones reales. Su intervención se convirtió en uno de los momentos más comentados del día.