Mar Flores desvela por qué rompió con Fernández-Tapias: “Un día me desenamoré”

Mar Flores regresa con sus memorias Mar en calma, un repaso íntimo a su trayectoria y a los capítulos más polémicos que marcaron su vida personal y profesional. En Y ahora Sonsoles compartió cómo ha vivido este proceso y lo que significa poner sus recuerdos por escrito.

Entre ellos, la relación con Fernando Fernández-Tapias, sobre la que niega solapamiento con Lequio. Confiesa que la diferencia generacional influyó en el final: un día se desenamoró porque no veía futuro en la pareja.