Rosa, al borde de la eliminación tras fallar antes que el aspirante en la Silla Azul

Rosa ha afrontado una Silla Azul de máxima tensión tras fallar antes que Jon Ander. Con más de 200 programas a sus espaldas en Pasapalabra, se ha visto al borde de la eliminación.

El aspirante ha demostrado gran seguridad, alargando el duelo con respuestas muy precisas. Cada acierto aumentaba la presión sobre Rosa, que ya no podía permitirse otro fallo.