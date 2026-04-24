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Samantha Vallejo-Nágera destapa su pasado fiestero con un pleno en La Pista: “¡Viva la noche!”

PASAPALABRA

Samantha Vallejo-Nágera revela su pasado fiestero tras un pleno en La Pista

La chef emociona al acertar Lover why y confiesa su vínculo con la noche en un momento inolvidable del concurso.

Alberto Mendo
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Samantha Vallejo-Nágera ha protagonizado uno de los momentos más llamativos de Pasapalabra al firmar el único pleno en La Pista del programa. La chef sorprendió al reconocer rápidamente Lover why, desatando un ambiente festivo en el plató.

El acierto le llevó a recordar su pasado más nocturno, confesando que la canción le emociona profundamente. “He estado toda la vida en discotecas”, explicó, asegurando que esa etapa sigue muy presente en su vida.

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