Samantha Vallejo-Nágera desvela el secreto del aperitivo ideal junto a un Roberto Leal hambriento

La visita de la prestigiosa cocinera Samantha Vallejo-Nágera ha servido para definir el menú perfecto para acompañar las tardes de televisión. Según la experta, el aperitivo ideal consiste en unos boquerones en vinagre con patatas fritas, una propuesta que ha entusiasmado a los presentes.

El hambre se convirtió en protagonista cuando Roberto Leal admitió que solo había comido un plátano antes de salir al plató. Esta confesión gastronómica ocurrió de forma improvisada en Pasapalabra, donde invitados como Jorge Cadaval o Nuria March también compartieron sus preferencias personales para disfrutar de la jornada.