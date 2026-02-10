Salvar a Juanito: Miguel Salazar confía en nuevos corticoides y desata una carrera contrarreloj

Miguel descarta la meningitis como causa del estado crítico de Juanito y apuesta por una posible encefalitis, proponiendo un tratamiento con corticoides mejorados que minimizan secuelas en Sueños de libertad.

Estos medicamentos llegan desde Suzia gracias a la investigación de Miguel, generando expectativas y tensión entre los personajes mientras Begoña y la familia se aferran a la posibilidad de un milagro.