SUEÑOS DE LIBERTAD
Salvar a Juanito: Miguel Salazar confía en nuevos corticoides y desata una carrera contrarreloj
Miguel Salazar da un giro crítico a la trama al localizar unos corticoides avanzados que, según él, podrían ser la última esperanza para la vida del bebé Juanito.
Miguel descarta la meningitis como causa del estado crítico de Juanito y apuesta por una posible encefalitis, proponiendo un tratamiento con corticoides mejorados que minimizan secuelas en Sueños de libertad.
Estos medicamentos llegan desde Suzia gracias a la investigación de Miguel, generando expectativas y tensión entre los personajes mientras Begoña y la familia se aferran a la posibilidad de un milagro.