Antonio Orozco detalla en El Hormiguero su ritual inesperado tras los conciertos

Antonio Orozco acudió al programa para hablar de su música y compartir detalles íntimos de su vida en la carretera. El artista confesó que tras dar un gran concierto monta una ducha campestre con garrafas, una práctica que considera uno de los grandes placeres de la gira.

El cantante subrayó además que “no hay hotel que sustituya a una furgo”, evidenciando su fuerte vínculo con la experiencia de viajar y convivir con su equipo en ruta.