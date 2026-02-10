María orquesta su partida a París ocultándoselo a Andrés

María, agotada por su situación tras la ruptura con Gabriel y la nulidad matrimonial en marcha, decide alejarse de Toledo. Para ello, ha mentido a Andrés asegurándole que su próxima parada será Málaga, cuando en realidad ha reservado billetes de tren con destino a París en Sueños de libertad.

La decisión de marcharse parece definitiva, una huida de la casa de los De la Reina sin intención de regresar. Su plan incluía organizar a última hora todo lo necesario para instalarse en la capital francesa, un movimiento que plantea incógnitas sobre sus verdaderas motivaciones.