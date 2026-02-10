Antena3
María miente a Andrés diciéndole se va a Málaga cuando en realidad se marcha a París, ¿qué estará ocultando?

SUEÑOS DE LIBERTAD

María orquesta su partida a París ocultándoselo a Andrés

María engaña a Andrés sobre su destino, afirmando que irá a Málaga mientras prepara en secreto un traslado a París tras dejar la casa familiar.

María, agotada por su situación tras la ruptura con Gabriel y la nulidad matrimonial en marcha, decide alejarse de Toledo. Para ello, ha mentido a Andrés asegurándole que su próxima parada será Málaga, cuando en realidad ha reservado billetes de tren con destino a París en Sueños de libertad.

La decisión de marcharse parece definitiva, una huida de la casa de los De la Reina sin intención de regresar. Su plan incluía organizar a última hora todo lo necesario para instalarse en la capital francesa, un movimiento que plantea incógnitas sobre sus verdaderas motivaciones.

