La confesión más dura de Antonio Orozco: “Toqué fondo”

Antonio Orozco fue protagonista en El Hormiguero al relatar el episodio que marcó su trayectoria, cuando una crisis emocional durante la gira le llevó a cancelar 111 conciertos. Según el propio artista, “tocó fondo”, perdió el rumbo y la ilusión que siempre le había definido.

Además, habló de su vuelta a los escenarios con una gira que busca reconectar con su público y del libro que acompaña esa etapa, en el que comparte reflexiones personales y retos superados tras décadas en la música.