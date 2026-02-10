Publicidad
EL HORMIGUERO
La confesión más dura de Antonio Orozco: “Toqué fondo”
El cantante ha visitado El Hormiguero para hablar de su próxima gira y su libro, y ha ofrecido una de las confesiones más crudas de su carrera: cómo una crisis personal que le obligó a cancelar más de cien conciertos.
Antonio Orozco fue protagonista en El Hormiguero al relatar el episodio que marcó su trayectoria, cuando una crisis emocional durante la gira le llevó a cancelar 111 conciertos. Según el propio artista, “tocó fondo”, perdió el rumbo y la ilusión que siempre le había definido.
Además, habló de su vuelta a los escenarios con una gira que busca reconectar con su público y del libro que acompaña esa etapa, en el que comparte reflexiones personales y retos superados tras décadas en la música.