PERDIENDO EL JUICIO
Los actores de Perdiendo el juicio coinciden en su sello diferencial: historias insólitas y emociones poco habituales en televisión
Los protagonistas de Perdiendo el juicio describen la serie como una mezcla de comedia, drama y misterio con casos y personajes distintos a lo habitual en televisión, preparando su estreno en Antena 3.
La nueva serie Perdiendo el juicio llega a Antena 3 con la promesa de ofrecer una ficción legal diferente, fusionando humor, emoción y relatos inusuales protagonizados por personajes atípicos que desafían los modelos tradicionales de la tele.
Actores como Manu Baqueiro y Dafne Fernández destacan que la trama aborda dramas peculiares y ofrece momentos accesibles para todos los públicos, con elementos románticos y emotivos que buscan conectar con audiencias diversas.