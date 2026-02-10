Publicidad
Renacer
Rengin supera la operación y escucha de nuevo a su hija tras la desorientación inicial
Rengin experimenta una recuperación esperanzadora tras la extirpación de un tumor; después de un momento crítico en el que no podía traducir palabras, reconoce por fin la voz de su hija.
Tras una operación complicada, Rengin despierta con secuelas que le impiden interpretar los sonidos, lo que genera preocupación entre los personajes. Sin embargo, la evolución mejora cuando logra identificar la voz de su hija, lo que marca un punto de inflexión en su recuperación.
El giro emotivo de Renacer se produce cuando sus seres queridos se reúnen en torno a ella tras recibir buenas noticias médicas.