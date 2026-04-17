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Y ahora Sonsoles
Adrián Rodríguez, detenido tras un violento episodio en una estación de Málaga
El programa Y ahora Sonsoles localiza al actor en la estación María Zambrano después de dos días desaparecido, donde su actitud agresiva deriva en un enfrentamiento directo con la policía.
El actor, conocido por series como Física o Química y Los Serrano, fue hallado en la estación de trenes de Málaga tras 48 horas sin paradero. Allí mostró un comportamiento nervioso y hostil, llegando a encararse con los agentes que intentaban intervenir. Su detención se produjo en ese mismo lugar.
El suceso llega después de que publicara mensajes inquietantes en redes y de que abandonara voluntariamente un centro de desintoxicación, decisión que su padre consideraba precipitada. Las últimas polémicas han reavivado las sospechas familiares sobre una posible recaída.