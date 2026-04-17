Adrián Rodríguez, detenido tras un violento episodio en una estación de Málaga

El actor, conocido por series como Física o Química y Los Serrano, fue hallado en la estación de trenes de Málaga tras 48 horas sin paradero. Allí mostró un comportamiento nervioso y hostil, llegando a encararse con los agentes que intentaban intervenir. Su detención se produjo en ese mismo lugar.

El suceso llega después de que publicara mensajes inquietantes en redes y de que abandonara voluntariamente un centro de desintoxicación, decisión que su padre consideraba precipitada. Las últimas polémicas han reavivado las sospechas familiares sobre una posible recaída.