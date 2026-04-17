Cihan mantiene su coraza ante las preguntas más íntimas de Alya

La conversación entre ambos comienza con agradecimientos tras encontrar a Nare, pero pronto deriva en cuestiones delicadas. Alya pregunta por el futuro de Nare y Sahin, y Cihan responde con determinación, asegurando que intervendrá si ella intenta marcharse. Su actitud distante se mantiene incluso cuando Alya indaga sobre su capacidad para amar.

Alya recuerda su pasado y su matrimonio, insinuando que su aparente falta de sentimientos es una defensa. Él insiste en que nunca se ha interpuesto entre amantes, sino que las circunstancias familiares han marcado sus destinos.