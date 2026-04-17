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En tierra lejana
Cihan mantiene su coraza ante las preguntas más íntimas de Alya
El encuentro entre Cihan y Alya en la mansión Albora se vuelve profundamente personal cuando ella intenta descubrir sus sentimientos reales, mientras él insiste en ocultarse tras una frialdad calculada.
La conversación entre ambos comienza con agradecimientos tras encontrar a Nare, pero pronto deriva en cuestiones delicadas. Alya pregunta por el futuro de Nare y Sahin, y Cihan responde con determinación, asegurando que intervendrá si ella intenta marcharse. Su actitud distante se mantiene incluso cuando Alya indaga sobre su capacidad para amar.
Alya recuerda su pasado y su matrimonio, insinuando que su aparente falta de sentimientos es una defensa. Él insiste en que nunca se ha interpuesto entre amantes, sino que las circunstancias familiares han marcado sus destinos.