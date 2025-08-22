Publicidad
Pasapalabra
Salva Reina llena de confeti Pasapalabra para celebrar los 321 programas de Manu
El actor sorprendió en el plató con su peculiar tradición y desató las risas en una jornada inolvidable para Manu tras más de 300 programas.
La visita de Salva Reina a Pasapalabra volvió a dejar un momento para la historia del concurso. El actor, fiel a su estilo, sacó confeti del bolsillo para celebrar la trayectoria de Manu.
El malagueño bromeó con llevar siempre preparado este detalle para cualquier ocasión especial. Su gesto arrancó carcajadas entre Roberto Leal, Manu y el resto de los invitados, convirtiéndose en una de las escenas más divertidas de la tarde.