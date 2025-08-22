Salva Reina llena de confeti Pasapalabra para celebrar los 321 programas de Manu

La visita de Salva Reina a Pasapalabra volvió a dejar un momento para la historia del concurso. El actor, fiel a su estilo, sacó confeti del bolsillo para celebrar la trayectoria de Manu.

El malagueño bromeó con llevar siempre preparado este detalle para cualquier ocasión especial. Su gesto arrancó carcajadas entre Roberto Leal, Manu y el resto de los invitados, convirtiéndose en una de las escenas más divertidas de la tarde.