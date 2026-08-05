Sadik confiesa en Una nueva vida quién ordenó matar a Aysen

Después de ofrecerle una salida, Abidin logra que Sadik confiese toda la verdad. El hombre reconoce que contrató al enfermero que acabó con la vida de Aysen, pero asegura que actuó siguiendo las órdenes de la gran señora.

La revelación confirma las sospechas de Ferit y abre un nuevo escenario en la investigación. Aunque Sadik teme declarar ante el fiscal por las consecuencias de traicionar a la gran señora, Abidin ya ha grabado su confesión para que toda la verdad salga finalmente a la luz en Una nueva vida.

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