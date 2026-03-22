Sadakat se planta ante sus hijos para proteger el legado familiar y defender su polémica unión

La tensión familiar ha estallado tras las últimas decisiones de la protagonista, quien no ha dudado en enfrentarse a las dudas de sus propios hijos. Con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, ha sentenciado que vuestro padre lo quería así para zanjar cualquier tipo de debate interno.

Este conflicto emocional marca un punto de inflexión en la trama de En tierra lejana, donde la lealtad y los secretos del pasado chocan con los deseos de las nuevas generaciones. La firmeza de Sadakat busca preservar la estabilidad de un hogar que parece fragmentarse por momentos ante la presión externa.