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Sadakat intenta abofetear a Alya y Cihan le para los pies con una amenaza

En tierra lejana

Sadakat pierde el control y Cihan lanza una dura amenaza

Un enfrentamiento inesperado sacude la historia cuando Sadakat intenta agredir a Alya, provocando una reacción inmediata de Cihan que eleva la tensión al máximo.

La situación estalla cuando Sadakat intenta abofetear a Alya en un momento de gran tensión. El gesto desata un conflicto que marca un antes y un después en sus relaciones.

Cihan interviene de inmediato y, lejos de calmar la situación, responde con una amenaza contundente que deja claro que no permitirá ningún ataque más.

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