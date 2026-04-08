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En tierra lejana
Sadakat pierde el control y Cihan lanza una dura amenaza
Un enfrentamiento inesperado sacude la historia cuando Sadakat intenta agredir a Alya, provocando una reacción inmediata de Cihan que eleva la tensión al máximo.
La situación estalla cuando Sadakat intenta abofetear a Alya en un momento de gran tensión. El gesto desata un conflicto que marca un antes y un después en sus relaciones.
Cihan interviene de inmediato y, lejos de calmar la situación, responde con una amenaza contundente que deja claro que no permitirá ningún ataque más.