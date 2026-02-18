El regreso más esperado de la rumba: Los Chunguitos anuncian en El Hormiguero su vuelta a los escenarios

Los Chunguitos tomaron el plató de El Hormiguero para hablar de su regreso como trío musical, recordando que «no teníamos ni para comer» al principio de su carrera, una imagen cruda de sus primeros días antes del éxito.

La conversación incluyó recuerdos personales, anécdotas de superación y la presentación de su nueva etapa artística, generando un puente entre su legado y las expectativas de su gira prevista para este año.