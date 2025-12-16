Publicidad
El Hormiguero
Sacudida definitiva para Naz: una llamada confirma que su hijo no es de Evren
Una inesperada comunicación desde una clínica de fertilidad derrumba la versión de Naz. La revelación sobre su inseminación artificial abre un abismo emocional que amenaza con cambiar su vida y su entorno.
Naz intentaba avanzar en su jornada cuando una voz al otro lado del teléfono alteró todo su equilibrio. La llamada, rutinaria para la clínica, fue devastadora para ella: confirmaba un tratamiento de inseminación artificial que ya no podía ocultarse.
Cada frase revelada rompía la historia que llevaba tiempo defendiendo. El niño no es de Evren y ese secreto, cuidadosamente protegido, ha quedado expuesto en segundos. Naz colgó sin aliento, consciente de que la verdad que evitaba afrontar puede desencadenar un terremoto personal y emocional cuyo alcance aún no imagina.