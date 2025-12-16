Malú desvela su renacer artístico y cómo dejó atrás el miedo escénico

Malú acudió a El Hormiguero en un momento clave para presentar su nuevo single, adelanto de un disco que abre una etapa renovada. La artista confirmó que arrancará 2026 con siete noches consecutivas en Las Ventas y reveló que Pablo Alborán firma uno de los temas, destacando su capacidad para transformar sus emociones en música.

Durante la conversación, la cantante profundizó en la presión mental que sufrió, marcada por un acusado síndrome del impostor. Recordó la sensación de estar fingiendo y el temor constante a no merecer sus éxitos. Hoy, asegura haber superado esa barrera: por primera vez cree plenamente en sí misma.