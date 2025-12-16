Eva González desata carcajadas al recordar la Navidad en la que su abuelo pidió un sostén en plena cena familiar

Roberto Leal rememora una fotografía en la que aparece obligado a posar con un disfraz de pistolero que no había pedido. Mientras su hermana luce encantada con su regalo, él admite que su madre lo preparó todo para la imagen y que su gesto de enfado lo delata. Incluso recibió otro obsequio que tampoco esperaba.

Eva González añade recuerdos de Nochebuena con toda su familia reunida, desde los villancicos de su tía Mercedes con la botella de anís hasta la escena más cómica: su abuelo reclamando un sostén y acabando con un sujetador sobre la camisa.