Malú desnuda sus emociones en El Hormiguero con una sincera reflexión sobre el desamor

La artista llegó al programa con entusiasmo por su nuevo single, el disco en camino y las siete noches consecutivas que abrirán 2026 en Las Ventas. Durante la conversación, destacó la conexión creativa con Pablo Alborán, autor de una de sus nuevas canciones.

Al profundizar en la letra, surgió una reflexión sobre la evolución de las relaciones y la incertidumbre emocional. Malú explicó que el desamor plantea dudas y temor, obligando a elegir entre rendirse o afrontar la situación. Reconoció que lo más complicado es saber decir adiós a tiempo, porque el impulso habitual es seguir luchando.