Bahar enfrenta su dilema más duro: expulsar a Uras y defender a Seren tras la traición familiar

Bahar vuelve a casa con la mente hecha un nudo después de los acontecimientos en el hospital y en comisaría. Aunque fue ella quien ordenó a Uras marcharse tras la traición que casi cuesta la vida a Seren, ahora la culpa la carcome y se pregunta si actuó precipitadamente, mientras conversa con su amiga Çağla.

La tensión de la decisión se intensifica porque Bahar no solo siente cariño por su nuera y quiere protegerla, sino que también sabe que Uras está herido y solo en Renacer. El choque entre valores y afectos la obliga a replantear si dejar espacio a su hijo ayudará a que enfrente sus errores y madure.