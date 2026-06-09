Rubén Ochandiano arrasa en La Pista y desata un inesperado momento musical en Pasapalabra

La Pista dejó una de las escenas más animadas del programa cuando Rubén Ochandiano identificó Eye of the Tiger con el primer fragmento de la canción. Su rápida respuesta le permitió imponerse con claridad a Melani Olivares, a la que retó entre bromas tras asegurar la victoria.

Lejos de terminar ahí, la prueba ganó protagonismo cuando Roberto Leal animó al actor a cantar el tema. La atención acabó desplazándose hacia Javier, que, impulsado por las peticiones del plató, volvió a exhibir sus dotes vocales y sorprendió a todos con una inesperada interpretación en Pasapalabra.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas