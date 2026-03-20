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Y AHORA SONSOLES
Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera, conquista las redes
Su paso por Y ahora Sonsoles desvela el origen de su nombre y el fenómeno viral que ha protagonizado, mientras reconoce su interés por convertirse en influencer.
El hijo de Samantha Vallejo-Nágera, conocido como Roscón, ha llamado la atención tras su intervención en el programa, donde explicó su peculiar nombre y el revuelo generado en redes.
El joven admitió que le gustaría ser influencer, una posibilidad que cobra fuerza tras la popularidad alcanzada, en un momento en el que su presencia digital no deja de crecer.