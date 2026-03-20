Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera, conquista las redes

El hijo de Samantha Vallejo-Nágera, conocido como Roscón, ha llamado la atención tras su intervención en el programa, donde explicó su peculiar nombre y el revuelo generado en redes.

El joven admitió que le gustaría ser influencer, una posibilidad que cobra fuerza tras la popularidad alcanzada, en un momento en el que su presencia digital no deja de crecer.