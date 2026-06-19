Niña Pastori visita El Hormiguero para desvelar los proyectos que marcan su nueva etapa artística

El Hormiguero cierra la semana con la presencia de Niña Pastori, una de las artistas más reconocidas de la música española. Durante su entrevista, ha contado como es la acogida de sus directos y los proyectos en los que trabaja en estos momentos.

La cantante también ha abordado cómo vive su madurez artística después de casi tres décadas de carrera y ha recordado algunas de las experiencias más especiales de su trayectoria como su reciente actuación ante el papa León XIV.

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