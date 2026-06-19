Ana Mena encuentra en Becky G su mejor apoyo antes de la fase más decisiva de La Voz Kids

Con la exigente ronda de La Gran Batalla a punto de comenzar en La Voz Kids, Ana Mena contará con Becky G como asesora para afrontar un momento crucial del concurso. La cantante destaca tanto su talento como la confianza que le transmite en una fase marcada por las eliminaciones.

La coach se muestra convencida del potencial de sus jóvenes artistas y asegura que afronta el reto con ambición. Además, reconoce que Becky G se ha convertido en un apoyo fundamental, ayudándola a gestionar la presión y a encarar con más claridad las decisiones más difíciles del programa.

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