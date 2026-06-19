Edurne afronta La Gran Batalla de La Voz Kids con Leire Martínez

Este sábado arranca La Gran Batalla de La Voz Kids, una ronda en la que Edurne deberá reducir su equipo a la mitad. La artista reconoce que vive este momento con nervios por tener que decir adiós a algunos de sus talents.

Para afrontar el reto contará con el apoyo de Leire Martínez, a quien define como una profesional con una gran conexión con los niños. Además, la coach revela que ambas se preparan para una fase muy intensa en la que las emociones tendrán un papel decisivo.

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