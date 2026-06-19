Los niños lo tienen claro: así son las vacaciones perfectas entre playas tranquilas y comida sin límites

Con el final del curso, los niños imaginan cómo serían sus vacaciones soñadas. Algunos apuestan por playas con poca gente y entornos tranquilos, mientras otros tienen muy claras cuáles son sus prioridades para desconectar durante el verano.

Las respuestas más divertidas llegan al hablar de comida y destinos. Desde quienes consideran que el buffet libre es lo mejor de las vacaciones hasta quienes sitúan la Torre Eiffel en China o convierten Gandía en un país exótico, las ocurrencias vuelven a arrancar sonrisas en Y ahora Sonsoles.

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