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Y AHORA SONSOLES
Los niños lo tienen claro: así son las vacaciones perfectas entre playas tranquilas y comida sin límites
Antonio Jimeno vuelve a recoger las ocurrencias de los más pequeños, que sorprenden con sus respuestas sobre el destino ideal para disfrutar del verano.
Con el final del curso, los niños imaginan cómo serían sus vacaciones soñadas. Algunos apuestan por playas con poca gente y entornos tranquilos, mientras otros tienen muy claras cuáles son sus prioridades para desconectar durante el verano.
Las respuestas más divertidas llegan al hablar de comida y destinos. Desde quienes consideran que el buffet libre es lo mejor de las vacaciones hasta quienes sitúan la Torre Eiffel en China o convierten Gandía en un país exótico, las ocurrencias vuelven a arrancar sonrisas en Y ahora Sonsoles.
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