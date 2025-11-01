Publicidad
Pasapalabra
Un Rosco de miedo: Manu y Rosa se enfrentan por un bote escalofriante de 2.326.000 euros
El duelo más aterrador de El Rosco llega en Halloween con Manu y Rosa como protagonistas y unos invitados de auténtico terror.
Pasapalabra vivió una tarde de infarto con un Rosco digno de una película de Alfred Hitchcock. Manu, que homenajeó al director con su camiseta, y Rosa mantuvieron un duelo igualado y lleno de tensión hasta el último segundo. El bote alcanzó los 2.326.000 euros, añadiendo aún más emoción al enfrentamiento.
Los invitados también aportaron su dosis de miedo y humor: King África, Lucía Hoyos, Cósima Ramírez y Óscar Martínez se metieron en la piel de Fétido, Carrie, la Reina Malvada y Frankestein. Una entrega de Pasapalabra de puro suspense.