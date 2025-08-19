Rosa tropieza en la primera letra de El Rosco, ¿evitará la silla azul?

Abril Zamora, Eduardo Rosa, Melani y Miquel Fernández participaron en las pruebas de Pasapalabra acumulando segundos para sus equipos. El objetivo era claro: ofrecer más opciones a Manu y Rosa de alcanzar el ansiado bote.

La tensión fue máxima en cada reto, con la estrategia y la rapidez marcando la diferencia en los marcadores finales. Finalmente, Manu ha llegado al rosco con 148 segundos y un arranque firme, mientras Rosa llegó con 139 segundos. Sin embargo, su error inicial condicionó sus opciones. Aun así, no se dio por vencida y consiguió avanzar con fuerza para intentar esquivar la Silla Azul.