Pasapalabra
Rosa tropieza en la primera letra de El Rosco, ¿evitará la silla azul?
La gallega arrancó con un error en la primera letra del rosco, pero no se rindió y luchó con todas sus fuerzas para esquivar la temida Silla Azul.
Abril Zamora, Eduardo Rosa, Melani y Miquel Fernández participaron en las pruebas de Pasapalabra acumulando segundos para sus equipos. El objetivo era claro: ofrecer más opciones a Manu y Rosa de alcanzar el ansiado bote.
La tensión fue máxima en cada reto, con la estrategia y la rapidez marcando la diferencia en los marcadores finales. Finalmente, Manu ha llegado al rosco con 148 segundos y un arranque firme, mientras Rosa llegó con 139 segundos. Sin embargo, su error inicial condicionó sus opciones. Aun así, no se dio por vencida y consiguió avanzar con fuerza para intentar esquivar la Silla Azul.